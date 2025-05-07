Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что Украина поддержит трехдневное перемирие, которое объявила Россия, и которое вступает в силу сегодня ночью.

Арестович сообщил, что "уже пришло боевое распоряжение по войскам, и нашим, и российским".

Откуда у него такая информация, бывший советник Банковой не уточнил.

Напомним, Украина пока не изъявляла своего согласия на предложенное Путиным перемирие, который заявил, что Россия объявляет одностороннее перемирие в дни 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что огонь нужно прекратить на 30 дней.

Война в Украине идет 1169-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в районе Белогоровки Луганской области. Также россияне продвинулись в Харьковской области на правом берегу реки Оскол в районе села Каменка. Минобороны РФ заявило о захвате села Лысовка под Покровском. Кроме того, продолжается продвижение россиян к Днепропетровской области.

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