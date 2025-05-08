Сегодня глава Китая Си Цзиньпин приехал в Кремль и начал встречу с Владимиром Путиным. Они, как и анонсировалось, обсудили в Кремле строительство газопровода "Сила Сибири - 2" и дали указания ускорить проект.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишут российские СМИ.

По его словам, корректировка маршрута в обход Монголии не обсуждается.

Также главы государств обсуждали на встрече другие темы. Как говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Кремле, Путин и Си высказали убеждение, что "для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины". Они поддержали "все усилия, способствующие установлению мира".

Кроме того, в своем совместном заявлении РФ и Китай раскритиковали планы Дональда Трампа построить масштабную систему ПВО "Золотой купол".

Москва и Пекин считают, что эти планы носят "глубоко дестабилизирующий характер" и "означают полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности".

Путин и Си полагают, что этот проект предусматривает "существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства".

Еще одна претензия глав РФ и КНР к США - усилия партнерства АУКУС (США, Великобритании и Австралии) "по созданию военной инфраструктуры двух ядерных государств, обеспечивающей деятельность их ядерных сил, на территории страны – участницы Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана".

В целом Россия и Китай обвиняют страны Запада в "гегемонистском стремлении создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс, а также фальсифицировать историческую правду в угоду своим конъюнктурным интересам".

Также одними из "наиболее актуальных стратегических рисков, требующих скорейшего устранения" в совместном заявлении называется "крайне дестабилизирующая экспансия существующих и вновь формируемых военных союзов и коалиций, которая осуществляется некоторыми ядерными государствами вплотную к рубежам других ядерных государств".

Напомним, что проект этого газопровода был в подвешенном состоянии в последние годы, но накануне издание Bloomberg писало, что на фоне усугубления проблем в мировой экономике Пекин может смягчить свои условия по будущему контракту, допустив покупку топлива по более высоким ценам.

Напомним, в феврале Пекин полностью прекратил импорт сжиженного природного газа из США. СМИ писали, что заморозка импорта американского СПГ повторяет ситуацию времен первого срока президента США Дональда Трампа, когда поставки прекратились более чем на год. Однако нынешний конфликт может иметь более длительные последствия, так как укрепляет энергетическое сотрудничество Китая с Россией.