Власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве своей страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.

Об этом сообщает сербское издание "Вечерне новости".

Заявляется, что полет был запрещен под предлогом "технических и дипломатических обстоятельств.

Напомним, на днях сообщалось, что у Вучича возникли проблемы со здоровьем, однако президент Сербии не отказался от поездки в Москву на 9 Мая.

Ранее Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве на 9 Мая.

Между тем сегодня в Кремле заявили, что в Москве на праздничных мероприятиях в честь 9 Мая ожидаются 29 иностранных лидеров, в том числе Китая, Бразилии, Казахстана, Беларуси, Египта и Венесуэлы.

В свою очередь Владимир Зеленский намекал на удары ВСУ по параду в Москве, но потом заявил, что удары могут нанести сами россияне.

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