Президент Сербии Александар Вучич, который из-за болезни прервал визит в США, не сможет работать ещё несколько дней.

Об этом сообщил кардиолог государственной Военно-медицинской академии Драган Динчич, передают СМИ.

Причиной ухудшения самочувствия сербского лидера стало резкое повышение артериального давления, назвал причину Динчич.

В то же время первый вице-премьер Сербии Синиша Мали в эфире местного ТВ заявил, что Вучич не отказывался от поездки в Москву на 9 мая, несмотря на болезнь.

По его словам, президент Сербии уже покинул медучреждение. Кроме того, он отменил все планы на ближайшие дни.

Напомним, Александар Вучич планировал 9 мая приехать на парад в Москву.

Также СМИ пишут об ухудшении самочувствия премьера Словакии Роберта Фицо, который собрался посетить столицу РФ в день 9 мая.

В свою очередь в Reuters пишут, что солдаты ВСУ примут участие в параде ко Дню Победы в Лондоне, который состоится 8 мая.

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