Своим недавним заявлением о том, что главную роль в победе во Второй мировой войне сыграли США, американский президент Дональд Трамп вновь спровоцировал дискуссию о том, благодаря кому в первую очередь эта победа была одержана.

Однако ответ на этот вопрос очевиден любому, кто хорошо знает военную историю.

Во Второй мировой было три главных театра военных действий:

первый - европейский;

второй - африканский;

третий - азиатско-тихоокеанский.

На европейском театре военных действий (ТВД) главный вклад в разгром нацистской Германии и ее сателлитов внесла Красная армия. Именно на восточном фронте были сосредоточены основные силы Вермахта. Но немалую роль, безусловно, играли и американо-британские войска, которые с 1943 года открыли новый фронт против Германии в Италии, а в 1944-м - во Франции.

На африканском театре военных действий главный вклад внесли британские войска. Но с конца 1942 года в боевых действиях активно участвовали и американцы.

На азиатско-тихоокеанском ТВД главную роль в разгроме Японии сыграли США. Но большая роль была и у Китая, который оттягивал на себя огромные силы сухопутных японских войск, и у Британии, которая держала фронт в Бирме, и у Красной армии, которая под конец войны разбила японские войска в Маньчжурии.

Если сравнивать влияние каждого из ТВД на исход войны, то, безусловно, важнейшим был европейский театр, где был разгромлен самый сильный враг - Германия.

Далее по значимости идет азиатско-тихоокеанский ТВД, где был разгромлен второй по силе противник антигитлеровской коалиции - Япония.

На третьем месте - африканский ТВД, где понесли тяжелые потери войска Италии - ещё одного союзника Германии.

Напомним, Трамп объявил 8 мая в США Днём победы во Второй мировой войне.

Между тем в Британии сообщили, что солдаты ВСУ примут участие в параде ко Дню Победы в Лондоне. Мероприятие состоится 8 мая. Помимо украинцев и англичан, в параде также примут участие войска стран британского содружества: Австралии, Канады и Новой Зеландии.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.