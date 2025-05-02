Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая в США Днём победы во Второй мировой войне. При этом, он заявил, что США "намного больше других стран" сделали для победы в этой войне.

"Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна - несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - Днем Победы в Первой мировой. Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!", - заявил Трамп.

Отметим, что 8 мая 1945 года Вторая Мировая война не закончилась. Она в тот день закончилась только в Европе - после капитуляции нацистской Германии (8 мая по европейскому времени и 9 мая по московскому времени).

При этом ещё несколько месяцев продолжалась Вторая мировая на Тихоокеанско-азиатском театре военных действий - против Японии.

Завершилась она только 2 сентября 1945 года, когда японцы подписали капитуляцию.

Напомним, ранее Трамп опроверг информацию о своем визите 9 мая на парад в Москву.