Президент Сербии Александр Вучич заболел во время пребывания во Флориде и вернется домой, отменив запланированные встречи в США.

Об этом сообщила государственная телекомпания РТС.

По ее версии, решение о возвращении в Сербию было принято после консультаций с врачами.

Выяснилось, что Вучичу стало плохо в ранние полуденные часы по местному времени. В этот момент с ним в комнате, готовящимся к следующим встречам, и после встречи с конгрессменами Клаудией Тени и Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из США находились министр финансов Синиша Мали и Сузана Васильевич, советник президента Сербии по связям со СМИ.

При этом на звонки в его офис в Белграде в нерабочее время никто не отвечал.

Сам президент заявлял, что планировал встретиться в США с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии. Из его офиса пока не поступало информации, состоялась ли встреча с Трампом или же была отменена.

Дополнительных подробностей по поводу болезни также не приводится.

Напомним, в следующую пятницу, 9 мая, Вучич планирует быть на параде в Москве.

Ранее Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне развернувшихся в стране протестов, однако допустил возможность проведения выборов в ближайшие три-четыре месяца.