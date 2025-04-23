Крупнейшая государственная компания Китая возобновила закупки российской нефти – Reuters
Крупнейшее китайское предприятие возобновило закупки нефти у РФ.
Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Издание пишет, что Sinopec, крупнейшая госкомпания Китая, которая является крупнейшим нефтепереработчиком в Азии, возобновила закупки российской нефти после паузы, взятой в марте для оценки санкционных рисков.
По сведениям источников, фирма Unipec (торговое подразделение Sinopec), подписала контракт на поставку нефти сорта ESPO с отгрузкой в мае.
Поставки были приостановлены в марте после угрозы президента США Дональда Трампа обложить пошлинами покупателей российской нефти, отмечает агентство. Также с 12 марта вступили в силу санкции против российской нефти, введённые ещё в каденцию Байдена.
Но, судя по всему, после начала тарифной войны с Трампом, Пекин меняет позицию относительно закупкам нефти из РФ.
Ранее в Bloomberg писали, что после падения цен российскую нефть легально возят всё больше западных танкеров.
Напомним, появились сведения, что Россия наращивает объёмы перевозки нефти "теневым флотом".