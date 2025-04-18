Нефть дорожает из-за американских санкций против Ирана, усиленных позавчера. Об этом пишет Trading Economics.

Марка Brent подорожала на 7% за последние 5 дней и стоит более 67 долл. за баррель. WTI - на 3% до 67,9 долл.

Новые санкции ограничивают экспорт иранской нефти и вызывают беспокойство об уменьшении глобального предложения.

Еще один фактор, о котором пишут СМИ, - ожидание смягчения пошлин в торговле между США и ЕС.

Напомним, из-за развязанной Белым домом торговой войны и введения пошлин по всей планете продолжается экономический спад. Он проявляется в обрушении цен на энергоносители и криптовалюты, а также снижении биржевых индексов.

Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила цены на майские поставки своего сорта сырой нефти Arab Light для крупнейших покупателей из Азии сильнее, чем ожидалось. После этого нефть марки Brent упала до минимума с апреля 2021 года, подешевев до 63 долларов за баррель.

Также эксперты предполагают, что нефть марки Brent может подешеветь ниже 40 долларов за баррель при "экстремальных" исходах.