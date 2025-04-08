Аналитики не исключают, что цены на нефть Brent могут упасть ниже 40 долларов за баррель
Нефть марки Brent может подешеветь ниже 40 долларов за баррель при "экстремальных" исходах.
Об этом заявляет банк Goldman Sachs.
По предоставленной версии, такой прогноз ожидается к концу 2026 года.
"В более экстремальном и менее вероятном сценарии с замедлением мирового ВВП и полным сворачиванием сокращений ОПЕК+, которые дисциплинируют предложение из стран, не входящих в ОПЕК, мы предполагаем, что цена на Brent упадет чуть менее чем 40 долларов за баррель в конце 2026 года", - заявили аналитики в отчете от 7 апреля.
При этом в агентстве Bloomberg напоминают, что эта точка зрения не отражает текущий базовый прогноз банка, согласно которому Brent будет стоить 55 доллара в декабре следующего года.
Сегодня с утра цена на нефть марки Brent подросла и в настоящее время составляет 65 долларов за баррель. В то время, как вчера она опускалась ниже 60 долларов за баррель.
Что значит для РФ и войны в Украине падение цен на нефть, мы анализировали в отдельном материале.
Напомним, после введения американских пошлин стали падать биржевые индексы, дешеветь нефть и криптовалюты.