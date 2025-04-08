Нефть марки Brent может подешеветь ниже 40 долларов за баррель при "экстремальных" исходах.

Об этом заявляет банк Goldman Sachs.

По предоставленной версии, такой прогноз ожидается к концу 2026 года.

"В более экстремальном и менее вероятном сценарии с замедлением мирового ВВП и полным сворачиванием сокращений ОПЕК+, которые дисциплинируют предложение из стран, не входящих в ОПЕК, мы предполагаем, что цена на Brent упадет чуть менее чем 40 долларов за баррель в конце 2026 года", - заявили аналитики в отчете от 7 апреля.

При этом в агентстве Bloomberg напоминают, что эта точка зрения не отражает текущий базовый прогноз банка, согласно которому Brent будет стоить 55 доллара в декабре следующего года.

Сегодня с утра цена на нефть марки Brent подросла и в настоящее время составляет 65 долларов за баррель. В то время, как вчера она опускалась ниже 60 долларов за баррель.

Что значит для РФ и войны в Украине падение цен на нефть, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, после введения американских пошлин стали падать биржевые индексы, дешеветь нефть и криптовалюты.