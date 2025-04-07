Мировые цены на нефть продолжают падение на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, что породило опасения насчет спада мировой экономики. Кроме того, группа производителей ОПЕК+ пообещала увеличить добычу в следующем месяце.

Падают и цены на российскую нефть марки Urals. По данным Argus Media, в пятницу в балтийском порту Приморск они упали до $52,76 за баррель. Агентство Bloomberg сегодня написало о падении цены до $50 за баррель.

При этом доходы бюджета РФ рассчитывались из цены нефти $70 за баррель.

Снижение цен, естественно, создаст проблемы для российской власти в плане наполнения бюджета, из которого финансируется ведение войны в Украине.

Динамика цены на нефть уже вызвала энтузиазм в Киеве.

"Чем ниже цены на нефть, тем меньше будет денег у россиян на войну", - написал в своем телеграм-канале Андрей Ермак, сопроводив пост графиком.

Но что в реальности означает для способности РФ вести войну падение цены на нефть?

Безусловно, в российском бюджете денег окажется существенно меньше. Однако критическим этот фактор станет только в случае, если низкие цены продержатся долго. Если через месяц-два они пойдут в рост, для России это не приведет к значительным проблемам. Расти же цены могут начать по многим причинам: в силу как отскока мировых рынков от дна в результате неких позитивных новостей о договоренностях насчет прекращения мировой торговой войны, так и политических факторов, например, если США нападут на Иран.

Кроме того, у РФ всегда есть в запасе такой инструмент наполнения бюджета, как девальвация рубля, чтобы при меньшей мировой цене на нефть получать за нее в рублях столько же, сколько заложено в бюджете.

Наконец, как ни парадоксально, но падение цен вывело российскую нефть из под санкций "Большой семерки", которая установила ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Дешевле этой цифры россияне могут продавать нефть без всяких ограничений в те страны, которые не ввели запрет на ее покупку. Причем не пользуясь услугами своего теневого флота, против которого Запад ужесточает санкции.

И это в определенной степени компенсирует РФ проблему низкой цены за счет увеличения и облегчения продаж, а также связанных с ними издержек.

Правда, Вашингтон устами Трампа и госсекретаря Марка Рубио угрожает введением вторичных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине. В Конгрессе уже зарегистрирован законопроект, который устанавливает для стран - покупателей российской нефти 500% пошлины.

Однако пока непонятно, готовы ли американцы пойти на такой шаг в реальности, а если пойдут, то будет ли на такие угрозы реагировать, например, Китай, чьи товары и так уже обложены огромными американскими пошлинами, из-за чего Пекин сейчас вступает в полноценную торговую войну с США.

Таким образом, падение цены на нефть будет иметь критическое влияние на бюджет РФ, только если продержится несколько месяцев и дольше. Но даже в таком случае у российских властей есть немало рычагов, чтобы удержать от обвала ситуацию с бюджетом и сохранить военные расходы на нынешнем уровне (девальвация рубля и прочее).

Однако, безусловно, низкая цена на нефть создаст комплекс новых проблем для Москвы и добавляет аргументов тем силам в РФ, которые считают, что в интересах России поскорее завершить войну в Украине путем остановки по линии фронта с выходом на некие компромиссные договоренности с Вашингтоном и Киевом. Другой вопрос, что сама по себе цена на нефть может и не побудить Кремль пойти на этот шаг. Однако в совокупности с другими моментами, например, обещанием США снять санкции или угрозой их ужесточить, шансы на согласие Москвы на прекращение огня это увеличить может.

В любом случае, в нарастающую турбулентность в мире входить лучше не в состоянии изнурительной войны.