Пекин полностью прекратил импорт сжиженного природного газа из США. Это произошло еще в феврале.

Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на данные о судоходстве.

С тех пор как 6 февраля в южную провинцию КНР Фуцзянь прибыл танкер с 69 тысячами тонн СПГ из Корпус-Кристи (штат Техас), новых поставок между двумя странами не было. Второй танкер был перенаправлен в Бангладеш после того, как не успел прибыть в пункт назначения до введения Китаем 15-процентного тарифа на американский СПГ 10 февраля. С тех пор пошлина выросла до 49%, что сделало для китайцев экономически невыгодным закупки американского газа.

FT отмечает, что заморозка импорта американского СПГ повторяет ситуацию времен первого срока президента США Дональда Трампа, когда поставки прекратились более чем на год. Однако нынешний конфликт может иметь более длительные последствия, так как укрепляет энергетическое сотрудничество Китая с Россией и ставит под вопрос целесообразность масштабного расширения многомиллиардных терминалов СПГ, строительство которых ведется в США и Мексике.

На днях мы писали, что после новых пошлин Трампа Евросоюз отказался от запрета на импорт российского сжиженного газа.

Также сообщалось, что Китай приостановил импорт самолетов Boeing и запчастей авиаоборудования.