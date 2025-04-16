Евросоюз отказался включить запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в санкционный пакет против Москвы.

Об этом сообщает инофмационное агентство Reuters со ссылкой на источники в руководстве блока.

В Еврокомиссии, по словам собеседников издания, решили не настаивать на ограничениях на российский СПГ из-за сопротивления некоторых правительств и неопределённости относительно альтернативных источников топлива.

Один из европейских чиновников заявил агентству, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ на фоне идущих торговых разногласий с США.

Еврокомиссия и правительства стран-членов также опасаются создания новой зависимости от Соединенных Штатов, третьего по величине поставщика газа в ЕС после России и Норвегии, добавляет Reuters.

Напомним, по данным Reuters, Китай хочет объединить Европу с Азией и восстановить поставки российского газа в ЕС.

Несколько месяцев КНР пыталась заключить с США масштабную сделку, включающую вопросы торговли, работы TikTok и, возможно, даже будущее Тайваня. Но радикальная позиция Трампа изменила настрой Китая и теперь он перевёл своих чиновников на "военные рельсы".

Ранее глава концерна OMV заявил, что отказ от газа РФ сделал Европу более зависимой от поставок СПГ.