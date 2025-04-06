Премьер немецкой земли Тюрингия и член ХДС Марио Фойгт допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию.

Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung.

"Это возможно. Но решающим фактором является то, что война в Украине закончится", - ответил Фогт на соответствующий вопрос журналиста.

Для окончания войны потребуются "серьезные дипломатические усилия".

Фойгт также призвал Германию отказаться от "чрезмерной внешней политики". И "теперь речь идет о том, чтобы решительно отстаивать немецкие и европейские интересы".

Напомним, в феврале кандидат в канцлеры Германии от "АдГ" Алиса Вайдель призвала снять санкции с России и вернуть российский газ.

Ранее Bloomberg писал, что немецкие предприятия призывают к возвращению российского газа после завершения войны в Украине. Издание пишет, что промышленность Германии была построена на дешевом российском газе, и рост цен на энергоносители уже привел к замедлению роста и вынудил некоторых перенести производство за границу.