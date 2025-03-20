США согласились продлить до мая исключение из санкций для Турции, чтобы она продолжала покупать российский газ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре.

Речь идет о санкциях против Газпромбанка, введенных в ноябре, чтобы ограничить доходы России от продажи газа. Исключение сделали для Турции (до 20 марта) и Венгрии.

"По словам турецкого чиновника, непосредственно осведомленного об этом вопросе, США согласились продлить срок действия отмены санкций, что позволит Турции продолжать закупать российский природный газ до мая", - говорится в статье.

По оценке Bloomberg, более 45% импорта газа в Турцию в прошлом году поступило из России.

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек и министр финансов США Скотт Бессент в начале этой недели провели телефонный разговор и "обсудили санкции, а также другие вопросы экономики и национальной безопасности, представляющие взаимный интерес", говорится в заявлении, опубликованном Министерством финансов США.

Напомним, Путин заявил, что США и Россия могут договориться о разблокировке поставок газа в Европу.