Китай приостановил закупки самолетов американской компании Boeing из-за торговой войны с США. Также власти страны предписали перевозчикам приостановить закупки оборудования и запчастей у американских производителей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Указания насчет самолетов Пекин сделал после того, как объявил о введении пошлин в размере 125% на американские товары в ответ на действия Вашингтона, который повысил свои тарифы в отношении Китая до 145%. Как сказали собеседники агентства, пошлины сами по себе более чем вдвое увеличили бы цену самолетов и деталей американского производства, поэтому китайским авиакомпаниям стало "нецелесообразно принимать Boeing".

Власти КНР рассматривают способы поддержки своих авиакомпаний, которые берут самолеты Boeing в лизинг и сталкиваются с повышением расходов.

У китайских авиакомпаний, включая China Southern Airlines Co., Air China Ltd. и Xiamen Airlines Co., есть контракты на поставку около десяти самолетов Boeing 737 Max. По словам источников Bloomberg, Пекин еще может принять часть из них, поскольку документы на них оформили до 12 апреля, то есть до даты вступления в силу китайских пошлин.

Между тем после введения пошлин акции Boeing упали на 10%.

