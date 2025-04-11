Экспортные ограничения Китая на экспорт редкоземельных элементов в США не позволят американцам создать новый истребитель шестого поколения F-47, недавно анонсированный президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет Newsweek.

Источники в отрасли сообщили, что действия Пекина вызывают обеспокоенность у американских производителей аэрокосмической техники, поскольку они получают авионику исключительно из Китая.

Китай производит около 90% редкоземельных элементов в мире, используемых в оборонной промышленности, электромобилях, энергетике и электронной промышленности.

Напомним, Трамп заявил, что самолет F-47 будет стоить около 300 миллионов долларов и станет "самым смертоносным самолетом в истории". Он будет развивать скорость свыше 2 Махов (около 2450 км/ч) и его оснастят передовыми технологиями малозаметности. Испытательные полеты экспериментальной модели нового истребителя выполняются уже пять лет.

Ранее Китай заявил, что поднимет пошлины в отношении США до 125%. В Госсовете КНР отметили, что имеющийся сегодня уровень делает невозможным импорт или экспорт товаров из США.