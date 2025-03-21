Президент США Дональд Трамп предоставил аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя следующего поколения по программе Воздушное господство следующего поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD).

Заявление об этом глава Белого дома сделал, выступая в Овальном кабинете перед журналистами вместе с министром обороны Питом Хегсетом.

Трамп объявил, что Boeing выиграл у Lockheed Martin конкурс на разработку пилотируемого истребителя шестого поколения, который получит наименование F-47. Это решение месяцами откладывали из-за бюджетных ограничений и смены приоритетов.

На разработку и производство самолета потратят не менее 20 миллиардов долларов, а затем компания получит заказы на сотни миллиардов долларов.

Самолет будет стоить около 300 миллионов долларов и станет "самым смертоносным самолетом в истории", заявил Трамп. Президент США добавил, что испытательные полеты экспериментальной модели нового истребителя выполняются уже пять лет.

В декабре сообщалось, что Китай испытал новейший засекреченный истребитель шестого поколения.

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