США будут продавать некоторым союзникам упрощенные версию нового истребителя F-47.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

По словам Трампа, самолет будет развивать скорость свыше 2 Махов (около 2450 км/ч) и его оснастят передовыми технологиями малозаметности. Истребитель будет "практически невидимым", а союзники США уже интересуются покупкой этих самолетов, и "возможно, получат урезанные версии", сказал глава Белого дома.

"Мы продадим некоторым нашим союзникам ослабленную примерно на 10 процентов версию истребителей F-47, потому что однажды, возможно, они перестанут быть нашими союзниками", – сказал Трамп.

Сегодня он также сообщил, что предоставил аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку этого самолета.

Между тем в США не раз оканчивались крушениями испытания предшественника F-47 - истребителя F-35.