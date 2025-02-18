Момент неудачной посадки лайнера американской авиакомпании Delta Airlines в Торонто был зафиксирован случайными очевидцами, пересекавшими посадочную полосу во время происшествия.

Кадры, снятые из салона автомобиля, публикуют телеграм-каналы.

На коротком видео можно заметить, что при заходе на посадку самолёт приближается к земле необычно быстро. При этом в момент касания дорожного покрытия шасси авиалайнера не были выведены в должное положение.

Самолёт ударился о землю задней частью, после чего произошёл взрыв, воздушное судно потеряло правое крыло и перевернулось.

Об авиакатастрофе в канадском аэропорту стало известно вчера. Предварительно, все члены экипажа и пассажиры рейса остались живы, но есть пострадавшие.

Ранее появилось видео с заявлением трансгендерный пилота, которую обвинили в столкновении военного вертолёта с пассажирским рейсом под Вашингтонгом США.

В результате погибли спортсмены-фигуристы, в том числе выходцы из России.

Напомним, Казахстан опубликовал отчёт о крушении азербайджанского самолёта, повреждённого над Чечнёй РФ.

Согласно наиболее распространённой версии, самолёт по ошибке сбил российский зенитно-ракетный комплекс под Грозным во время отражения налёта украинских дронов.