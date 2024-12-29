В Норвегии пассажирский самолет, направлявшийся в Амстердам, аварийно приземлился из-за сбоя гидравлики
Еще одна авария с самолетом произошла сегодня в Норвегии. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Осло Торп Сандефьорд из-за неисправности в гидравлической системе.
Об этом сообщает Financial Express.
При приземлении самолет остановился на траве, выкатившись за пределы полосы.
На борту самолета находились 182 человека, включая пассажиров и экипаж, все они не пострадали.
Пассажиры были эвакуированы с помощью мобильных лестниц, когда на место прибыли спасатели.
Это уже третья авиакатастрофа за это утро - и четвёртая на этой неделе. В Южной Корее после неудачной посадки разбился самолет Boeing-737. Приземляясь в аэропорту провинции Муан, борт из Бангкока выкатился за пределы полосы и врезался в ограждение.
По последним данным, 167 человек погибли.
Также сегодня утром в Канаде самолёт местных авиалиний неудачно сел в аэропорту Галифакса. Борт загорелся.
Ранее в Казахстане разбился самолёт из Азербайджана, предварительно сбитый над российской территорией. Погибли 38 человек.