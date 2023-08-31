Авиакатастрофа с украинскими вертолетами на Донбассе, в которой погибли шесть пилотов, произошла из-за появления российского истребителя - летчики пытались избежать поражения.

Об этом сообщил "Суспильному" спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, это произошло в Краматорском районе Донецкой области 29 августа.

"Два вертолета Ми-8 выполняли боевую задачу. Во время того, как они летели на задание, произошел вылет российского истребителя Су-35. Для того, чтобы избежать вероятного поражения, они заходили на посадку и произошла авиакатастрофа", - рассказал Евлаш.

Остальные обстоятельства авиакастрофы выясняет следствие.

Перед этим в ВСУ раскрыли подробности авиакатастрофы под Житомиром, в которой погибли три пилота.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.