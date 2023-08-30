Вчера на Бахмутском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Об этом сообщил спикер бригады Евгений Ракита.

"Все погибшие лётчики имели офицерские звания. Один из них — родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины", — сообщил спикер.

"Имена и обстоятельства гибели пилотов не разглашаются в целях безопасности", — сказал Ракита.

Перед этим в ВСУ раскрыли подробности авиакатастрофы под Житомиром, в которой погибли три пилота.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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