Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении азербайджанского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря прошлого года.

Отчет подготовил Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта республики, он появился на сайте ведомства.

Напомним, что, согласно наиболее распространённой версии, самолёт по ошибке сбил российский зенитно-ракетный комплекс в Чечне во время отражения налета украинских дронов. Однако в опубликованном отчете нет никаких выводов о том, чем именно поразили самолёт. В документе только дано описание характера повреждений. Относительно того, кем и каким образом эти повреждения были нанесены, сказано лишь следующее: "Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы".

Авторы отчета добавили, что проведенное в его рамках расследование и не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности за произошедший инцидент.

"Данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий и инцидентов в будущем‎", - говорится в документе.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку – Грозный, разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 выжили.

Президент Азербайджана не раз обвинял Россию как в крушении самолета, так и в попытке скрыть обстоятельства инцидента.