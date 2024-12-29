Разбившийся азербайджанский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения "вследствие обстрела с земли".

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению.

Это первое официальное заявление о том, что самолёт был сбит вследствие удара системы ПВО.

Ранее версия о том, что самолёт был по ошибке сбит над Чечней российской ПВО, которая отражала атаку украинских беспилотников, неоднократно публиковалась в СМИ со ссылкой на источники.

По словам Алиева, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты.

"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал он.

При этом он сказал, что "конечно, самолет был сбит не специально".

"Естественно, что наш самолет случайно сбили. Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи", - сказал Алиев.

По его словам, факт, что фюзеляж самолета весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести. Признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - заявил Алиев.

Баку требует от Москвы "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций", сказал Алиев.

"Это наши условия. Первое из них уже было предоставлено вчера (вероятно речь идет о вчерашних извинениях Путина - Ред.). Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения", - заявил президент Азербайджана.

В Кремле сегодня заявили, что Путин и Алиев провели новый телефонный разговор и продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета Azerbaijan Airlines.

Напомним, в Казахстане разбился азербайджанский самолет, летевший из Баку в Грозный. Погибли 38 человек.