Французский патрульный самолет Atlantique 2 стал объектом "российских мер устрашения".

Такое заявление сделал в соцсети Х министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

"Он патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был освещен радаром управления огнем наземной/зенитной системы С-400", – написал Лекорню.

"Эти агрессивные действия России неприемлемы", – добавил министр.

В России инцидента не прокомментировали.

Ранее страны НАТО договорились усилить свое военное присутствие в Балтийском море и хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах. В качестве причины решения упоминается недавнее повреждение подземных кабелей в Балтийском море.

Как мы писали, в прошлом месяце страны НАТО уже обсуждали идею контролировать и ограничивать проход российских судов по Балтийскому морю. В РФ звучали заявления, что введение морской блокады для российского флота будет актом объявления войны.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.