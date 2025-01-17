"Меры устрашения". Россияне осветили радаром системы С-400 французский патрульный самолет над Балтийским морем
Французский патрульный самолет Atlantique 2 стал объектом "российских мер устрашения".
Такое заявление сделал в соцсети Х министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
"Он патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был освещен радаром управления огнем наземной/зенитной системы С-400", – написал Лекорню.
"Эти агрессивные действия России неприемлемы", – добавил министр.
В России инцидента не прокомментировали.
Ранее страны НАТО договорились усилить свое военное присутствие в Балтийском море и хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах. В качестве причины решения упоминается недавнее повреждение подземных кабелей в Балтийском море.
Как мы писали, в прошлом месяце страны НАТО уже обсуждали идею контролировать и ограничивать проход российских судов по Балтийскому морю. В РФ звучали заявления, что введение морской блокады для российского флота будет актом объявления войны.
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