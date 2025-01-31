Пилот-трансгендер Джо Эллис, которую обвиняли в причастности к столкновению вертолета с пассажирским самолетом в американской столице, опровергла эту информацию.

Эллис сделла на эту тему два поста в своем Фейсюуке: видеообращение и текстовую публикацию.

"Это Джо Эллис, я пилот Black Hawk в Национальной гвардии. Как я понимаю, некоторые люди связывают меня с авиакатастрофой в Вашингтоне и пытаются связать это с политической повесткой. Погибшие люди не заслуживают этого, я не заслуживаю этого. Знайте, что я жива", - сказала трансгендер в видеообращении.

В текстовой записи она назвала происходящее вокруг ее имени безумием.

"В интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, причастных к крушению в Вашингтоне. Пожалуйста, сообщайте о любых аккаунтах или постах, в которых вы такое видите. Это оскорбительно для жертв и семей погибших, и они заслуживают лучшего, чем эта чушь от ботов и троллей в интернете", - написала Эллис.

Напомним, 29 января в США пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку. В катастрофе погибли летевшие на борту самолета спортсмены-фигуристы, в том числе выходцы из России.

В интернете распространились публикации о том, что за штурвалом вертолета была Эллис.