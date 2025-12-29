В понедельник, 29 декабря, в Украине идёт 1405-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 29 декабря
9.13 В Одессе сотрудник ТЦК выстрелил в воздух во время конфликта с гражданскими, которые пытались отбить мужчину, сообщают местные СМИ.
9.01 В Броварах и Вышгороде возможны длительные отключения электроэнергии - света может не быть до недели. Об этом сообщил народный депутат Нагорняк, отметив, что в этих районах сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением.
По его словам, удар пришелся по подстанции, которая распределяет электроэнергию, вырабатываемую Киевской ГЭС.
"Для восстановления всей инфраструктуры, пострадавшей только во время последней массированной атаки, потребуется не неделя, а несколько недель, возможно, даже месяцы", - заявил Нагорняк.
8.21 В Одессе сохраняются аварийные отключения света, ситуацию невозможно прогнозировать, сообщает ДТЭК.
Жители города на сайте компании жалуются на отсутствие конкретных сроков восстановления света. И возмущаются, что ДТЭК требует при этом своевременной оплаты электричества.
Городской электротранспорт по-прежнему не работает. Об этом сообщил глава ГВА Лысак, также напомнив жителям адреса пунктов обогрева.
8.10 В Киеве на левом берегу вторые сутки действуют экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.
На правом берегу свет подается по графикам.