В понедельник, 29 декабря, в Украине идёт 1405-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 29 декабря

9.13 В Одессе сотрудник ТЦК выстрелил в воздух во время конфликта с гражданскими, которые пытались отбить мужчину, сообщают местные СМИ.

9.01 В Броварах и Вышгороде возможны длительные отключения электроэнергии - света может не быть до недели. Об этом сообщил народный депутат Нагорняк, отметив, что в этих районах сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением.

По его словам, удар пришелся по подстанции, которая распределяет электроэнергию, вырабатываемую Киевской ГЭС.

"Для восстановления всей инфраструктуры, пострадавшей только во время последней массированной атаки, потребуется не неделя, а несколько недель, возможно, даже месяцы", - заявил Нагорняк.

8.21 В Одессе сохраняются аварийные отключения света, ситуацию невозможно прогнозировать, сообщает ДТЭК.

Жители города на сайте компании жалуются на отсутствие конкретных сроков восстановления света. И возмущаются, что ДТЭК требует при этом своевременной оплаты электричества.

Городской электротранспорт по-прежнему не работает. Об этом сообщил глава ГВА Лысак, также напомнив жителям адреса пунктов обогрева.

8.10 В Киеве на левом берегу вторые сутки действуют экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

На правом берегу свет подается по графикам.