Анализируем итоги 1405-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Путин в субботу посетил один из командных пунктов армии РФ, там ему доложили о захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской.

Украинский Генштаб это отрицает, заявляя, что в обоих городах есть контролируемые ВСУ зоны, хотя ситуация и тяжелая. Паблик Deep State также фиксирует продвижения россиян в обоих городах и вокруг них, но не подтверждает полного контроля РФ.

При этом военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке пишет, что Гуляполе полностью захвачено и публикует свою карту российского контроля над городом.

В то же время, северные кварталы и центр Мирнограда, по его оценкам, по-прежнему контролируются украинской армией. По словам Рёпке, накануне Рождества ВСУ, чтобы избежать окружения, вывели свои силы с участков южнее (карта 2).

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что украинский контроль над отдельными участками в Мирнограде носит очаговый характер, поэтому Украина фактически потеряла Мирноград и соседнее с ним Родинское.

"На сегодня известно, что Родинское и Мирноград фактически в красной зоне. Да, местами фиксируются наши подразделения там, куда противнику трудно добраться, но истина вылезет сразу, как только русаки начнут выходить за пределы этих городов", - пишет военный.

По его мнению, следующей целью РФ станет Доброполье, которое "нужно готовить к обороне уже сейчас".

Также "Мучной" критикует украинское командование. "Стало окончательно понятно, что наверху до сих пор сидят персонажи, которые так и не отмыли язык от дерьма и прикрывают друг друга, спасая чьи-то кресла, чтобы очередной комбриг или комбат не вылетел. Это не новость, но масштабы впечатляют", - пишет боец.

Об угрозе Доброполью после окончательного захвата Мирнограда и Покровска пишет и украинский военный эксперт Константин Машовец.

Он сообщил, что за последние недели россиянам удалось удержать и расширить плацдарм западнее реки Казенный Торец, усилить давление на север Мирнограда и продвинуться малыми пехотными группами в пригородах. Отдельные подразделения вошли в северные поселки вокруг Мирнограда, частично блокировав украинские силы в его центральной части.

В районе Покровска продолжаются бои за север города и западные окраины, где российские войска пытаются выйти на подступы к Доброполью с юга. Существенного прорыва пока нет, продвижение измеряется сотнями метров, но давление сохраняется по всему фронту.

Ключевая угроза для ВСУ на этом участке, по оценке Машовца, связана не столько с быстрым прорывом, сколько с постепенным сжатием обороны. В случае окончательного установления контроля над Покровском и Мирноградом российские войска получат возможность начать наступление на Доброполье одновременно с востока и юга, без сложных обходных маневров, но с постоянным фронтальным давлением.

При этом перспективы такого шага остаются неоднозначными, пишет эксперт. С одной стороны, Доброполье выглядит более быстрым и относительно простым вариантом для продолжения российской наступательной операции. С другой, у российских подразделений, действующих под Покровском, заметен дефицит штурмовой пехоты после тяжелых боев, что вынуждает их чаще брать паузы и действовать малыми группами. Параллельно основные резервы перебрасываются южнее, в направлении Константиновки и Дружковки, что указывает на возможный приоритет удара в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

По мнению Машовца, ближайшие недели должны показать, какой вариант выберет российское командование.

Атака на резиденцию Путина

Украина сегодня ночью пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области, Россия нанесет ответный удар, заявил Лавров. Были выпущены 91 БПЛА, которые были сбиты.

"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", – добавил глава МИД РФ.

Он также сказал, что "переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма". При этом из самого переговорного процесса РФ выходить не намерена.

Зеленский после этого заявил, что Россия готовит удар по правительственным зданиям Украины в Киеве. При этом он отрицает атаку на резиденцию Путина и назвал ее "попыткой сорвать прогресс в переговорах Украины и США".

Заявление Лаврова говорит о том, что Кремль решил применить некие дополнительные «меры принуждения» Зеленского, чтоб тот выполнил требуемые Россией (и, по данным СМИ, Трампом) условия завершения войны. В том числе - вывод войск из Донбасса. Кроме того, Лавров заявил об изменении переговорной позиции РФ.

Вопрос - что это за меры (то есть какой будет анонсированный Лавровым «ответный удар») и в чем именно изменится переговорная позиция РФ. Также вопрос, подключится ли к давлению на Зеленского Трамп или же может быть он сыграет в "доброго полицейского", отговаривая Путина от удара, в обмен требуя от Зеленского пойти на уступки. К слову, Трамп как раз говорил с Путиным, в тот момент, когда Лавров делал заявление про атаку на резиденцию. Ушаков заявил, что Трамп был возмущен этой атакой.

Так или иначе, но, очевидно, что ход событий значительно ускоряется.

В рамках той же логики - "ускорения" переговорных процессов - сегодня Путин провел второе за последние дни совещание с военными.

Начальник генштаба РФ Герасимов заявил, что темпы продвижения российских войск в декабре стали самыми высокими за год. Также на совещании утверждалось, что после захвата Покровска и Мирнограда армия РФ продолжает наступление в направлении границы Донецкой области (Украина потери обоих городов не подтверждает). Заявлялось и о наступлении на Запорожье войск группы "Днепр".

Кроме того, Путину доложили, что российские военные находятся примерно в 20 км от Сум.

Отметим, что военные совещания с Путиным с докладами об успехах армии РФ участились на фоне переговоров Трампа с Зеленским и с президентом РФ об условиях завершения войны.

В Украине и на Западе считают, что таким образом Путин хочет усилить свои позиции на переговоров и убедить Трампа оказать давление на Зеленского с целью побудить Киев соглашаться на текущие условия (в том числе и на вывод ВСУ из Донецкой области) иначе "дальше условия будут только хуже".

Переговоры по Украине мы рассмотрим далее в этом материале.

Встреча Зеленского и Трампа, звонок Путину. Главные заявления

Вчера в США прошли переговоры украинской и американской делегаций, которые возглавили президенты двух стран.

Накануне Трамп провел более чем часовой телефонный звонок с Путиным. Потом более двух часов заседал с Зеленским в своей резиденции в Палм-Бич. И после этих переговоров они созвонились с европейскими лидерами.

То есть, вчера прошли многосторонние переговоры, которые координировал Трамп.

Сперва обратную связь дала Москва - после разговора Путина и Трампа. Помощник российского президента Ушаков заявил, что оба президента согласились, что идея остановки огня на период референдума в Украине, которую продвигает Киев и Европа, неприемлема, поскольку лишь затянет конфликт.

Также стороны договорились о создании рабочих групп между Россией и США. Ушаков заявил, что ключевой вопрос касается Донбасса, и Киев должен принять "смелое и ответственное политическое решение".

Позже спикер Путина Песков прямо заявил, что ВСУ должны выйти из Донецкой области. И сказал, что в ближайшее время последует новый разговор президентов США и России.

Затем последовал ряд заявлений от Зеленского и Трампа - как во время их встречи, так и после нее.

Украинский президент заявил, что по Донбассу договориться не удалось, потому что требования россиян неприемлемы для Киева (мы уже писали о том, что это, вероятно, также и требования Трампа, который не против этого условия Москвы). При этом Зеленский утверждает, что тема вывода ВСУ из Донбасса на переговорах во Флориде не поднималась, как и вопрос демилитаризованной зоны - по версии украинского президента, речь шла только о "свободной экономической зоне" на Донбассе.

Но это заявление он сделал сегодня. А вчера, сразу после встречи с Трампом, Зеленский фактически признал, что вопрос территориальных уступок Украины на переговорах звучал. Он заявил об этом в контексте вероятного референдума по утверждению мирной сделки.

"Когда мы говорим о референдуме, мы можем его использовать для отдельных пунктов, плана в целом или вообще не использовать референдум. Это один из ключей. Есть возможность проголосовать в парламенте или провести референдум. Если план будет сложным для нашего общества, конечно, общество должно голосовать и выбирать. Это земля нашего народа, многих поколений", - заявил украинский президет, обозначая в последнем предложении, что разговор идет о территориях.

Да и накануне закрытой части встречи, на пороге резиденции Трампа, Зеленский утвердительно ответил на вопрос, станут ли темой переговоров территориальные уступки.

То есть, вывод ВСУ из Донбасса скорее всего на встрече во Флориде обсуждался - да и вряд ли могло быть иначе, учитывая, что это одно из ключевых требований России. И на данный момент Украина с ним не согласна, о чем сегодня в очередной раз заявил Зеленский.

Трамп до и после переговоров с Зеленским, заявил, что стороны находятся очень близко к соглашению, но допустил, что оно еще может быть сорвано. По его мнению, обе стороны заинтертесованы в сделке, в том числе Путин, который, по мнению Трампа, "хочет процветания Украины".

Из более конкретных вещей Трамп заявил о трех вещах.

Во-первых, он поддержал идею провести соглашение по миру в Украине через Верховную Раду и заявил, что может лично приехать в Киев, чтобы убедить депутатов за него проголосовать.

Во-вторых, он подтвердил, что США дадут гарантии безопасности Украине, но большую часть этого бремени должна будет нести Европа. В какой форме - неясно, однако тема введения европейских войск в Украину в совместных брифингах Зеленского и Трампа не звучала. Лишь сегодня президент Украины заявил о желательности такого варианта. Напомним, на днях Москва снова отвергла введение европейских сил в Украину.

В-третьих, Штаты не поддерживают продвигаемую Киевом для проведения референдума идею безусловного прекращения огня, поскольку такое перемирие очень легко нарушить, если оно не подкреплено более широкими договоренностями. Также против такого прекращения огня выступает Кремль (что перекликается с приведенным выше заявление Ушакова).

Трамп также подтвердил, что Россия и США создадут рабочие группы, к работе которых могут присоединиться украинцы (видимо, со стороны Штатов). Зеленский позже заявил, что должна быть еще группа из европейцев, но неясно, поддерживают ли это Вашингтон и Москва.

Что стало понятно по итогам переговоров?

Главный результат на данный момент - поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение, после чего их бы точно отверг Путин и можно было бы требовать от президента США новых санкций и прочих мер давления согласно инструкциям сенатора Грэма.

Судя по комментариям Трампа, он продолжает настаивать на уступках Киева (в первую очередь территориальных). И синхронно с Россией выступает против остановки огня без более масштабных договоренностей.

И потому, на первый взгляд, создается ощущение, что переговоры зашли в тупик. Так как остается нерешенным главный спорный вопрос - территориальный (то есть - вывод украинских войск из Донбасса), что подтвердили и Трамп, и Зеленский, и позже Песков.

Однако, есть два нюанса, которые указывают на то, что из тупика может быть выход.

Во-первых, судя по комментариям Трампа, он выступает за то, чтобы вопрос территорий и прочие спорные детали мирного плана были утверждены не через референдум (для чего понадобилось бы прекращение огня по линии фронта, против чего выступает РФ, да и позитивный результат референдума никем не гарантирован), а через решение парламента.

Причем и сам Зеленский допустил это, хоть и с оговоркой, что территориальные вопросы он хотел бы вынести на референдум. А Трамп сказал, что, при необходимости, готов лично выступить в украинском парламенте с поддержкой мирного плана.

Во-вторых, по большому счету, чтоб отдать приказ ВСУ на выход из Донецкой области Зеленскому не нужны ни референдум, ни решение Рады. Например, на днях Генштаб ВСУ заявил об отступлении украинских войск из Северска. И Рада за это не голосовала, и вопрос на референдум не выносился. Точно также украинское командование может заявить о принятии решения об отступлении из Славянска, Краматорска, Дружковки и других контролируемых Украиной населенных пунктов Донбасса "в силу военной необходимости" и для "спасения жизни бойцов и выхода на более удобные рубежи обороны". Такая "военная необходимость" может возникнуть, например, если российские войска смогут захватить с одной стороны Доброполье и Белозерское, с другой стороны - Лиман и другие населенные пункты в Донецкой области на левом (северном) берегу Северского Донца, а также продвинуться в Константиновке и от Северска к Славянску и Краматорску, после чего, с учетом нынешней дальности работы дронов, украинские войска в оставшейся под их контролем части Донецкой области окажутся фактически в состоянии оперативного окружения. Однако для этого потребуется время. Но и переговорный процесс, как следует из заявлений Трампа и Зеленского, не прекращается и продолжится "в ближайшие недели". И за это время на фронте могут, теоретически, произойти изменения, которые приведут к отступлению украинских войск из Донецкой области. После чего может быть заключено соглашение о прекращении огня, а Зеленский может объявить референдум. Причем, на него будет вынесен не только вопрос территорий, но и в целом мирный план. И выбор тогда будет стоять не в смысле "поддерживаете ли вы потерю территорий или нет", а в смысле (образно) "поддерживаете ли вы мир или же хотите ещё войны, бусификации и отключений света". И далеко не факт, что при такой постановке вопроса большинство украинцев проголосует против.

И есть ещё один важный момент. В пятницу состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке к выборам, которое ранее анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Как сообщает руководитель организации "Опора" Ольга Айвазовская, на ней Арахамия заявил, что планируется одновременное проведение как президентских выборов, так и референдума по мирному соглашению. Причем голосование будет возможно и онлайн. То есть, Зеленский, может, во-первых, попытаться удержаться у власти как "президент мира" и "гарант соблюдения мирных соглашений". А во-вторых, попытаться сделать результат и выборов, и референдума гарантированным через онлайн-голосование (там нарисуют любые цифры).

Такой вариант может устроить и Трампа, и Путина. Для последнего неприемлемо проведение референдума при прекращении огня по линии фронта, так как в таком случае с гарантией близкой к 100% вопрос о выводе украинских войск из Донбасса на референдуме будет провален, так как у Зеленского не будет мотивации его продвигать, так как война уже и так закончилась и будет надежда, что, в случае провала референдума, РФ вновь не нападет. Но если референдум будет объявлен после вывода ВСУ из Донецкой области, то Кремль это (и референдум, и соответственно, прекращение огня после выхода украинских войск из Донбасса) может поддержать, так как ему тогда уже будет, по большому счету, безразличен и результат референдума, и что будет дальше с Зеленским - удержится ли он у власти, либо его снесет очередной Майдан, обвинив в "зраде".

Подытоживая: сейчас почти все зависит от Зеленского. Примет ли он решение двигаться по описанному выше пути (вывод войск из Донбасса и далее референдум с выборами) или нет. Путь этот для него, безусловно, опасен - его могут обвинить в предательстве и в попытках узурпации власти. Но и продолжение войны также крайне опасно и для него лично, и для страны в целом. Далее условия мирного соглашения могут стать еще хуже (при этом не факт, что нынешние предложения США по гарантиям безопасности для Украины к тому времени останутся в силе). Также как и внутриполитическая ситуация, которую продолжают раскачивать коррупционные скандалы.

Кроме того, перед глазами есть пример "бессмертного" армянского премьера Пашиняна. После проигранной им войны в Карабахе в 2020 году было много прогнозов, что он политический труп. Но Пашинян удержался у власти, позиционируя себя как "гаранта мирных договоренностей" и объявив своей стратегической целью примирение с соседями. То есть, с Турцией и Азербайджаном. Причем на пути этого примирения зашел так далеко, что даже объявил геноцид армян турками в 1915 году "нарративами КГБ". Хотя еще недавно представить, что подобные заявления будут звучать из уст руководителя Армении было также трудно, как и представить сейчас, что Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области.

Новые действия НАБУ и слухи о возвращении Залужного

На выходных НАБУ и САП объявили о "разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты Украины" и провели обыски в парламентских комитетах.

СМИ со ссылкой на источники написали, что речь идет о близком к Зеленскому и его другу Шефиру нардепе Киселе, в кабинете которого НАБУ более двух лет вело прослушку и задокументировало, в том числе, выдачу депутатам от "Слуги народа" зарплат в конвертах.

Позже СМИ опять же со ссылкой на источники сообщили, что вручено подозрение пяти депутатам президентской партии - Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевсклму, Юрию Киселю и Ольге Савченко.

Потенциальными фигурантами нового дела могут оказаться многие депутаты президентской фракции, причем из наиболее верной Зеленскому ее части – так называемого "криворожского призыва" (давние друзья и соратники президента со времен "Квартала" вроде Юзика).

Но что странно - в отличие от прочих подобных случаев, когда о подозрениях депутатам НАБУ официально сообщало вскоре после их объявления, а также публиковало подробности дела, на этот раз никаких официальных заявлений и сообщений о подробностях дела с субботы нет.

Также как нет до сих пор подозрения Ермаку и экс-министрам, которые, по версии НАБУ, участвовали в коррупционных схемах в энергетике.

Все это укрепляет впечатление, что в случае с расследованием НАБУ и САП в отношении близкого окружения Зеленского мы имеем дело с процессом не уголовным, а политическим. Цель которого - принуждение Зеленского к неким действиям и решениям.

В том числе мы писали, что одной из целей так называемой "антизеленской коалиции" является формирование нового большинства в Раде и правительства вне контроля Зеленского (то есть, фактическое лишение его власти).

В этом плане примечательна прошедшая сегодня довольно примечательная новость о том, что посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Залужный в начале января готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне. По словам собеседников Radio NV, приближенных к Офису президента, Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке лично Зеленскому, когда находился в Киеве.

"Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил", - говорят источники . "Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4−5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", - говорит другой источник.

У Залужного публикацию NV уже опровергли на уровне пресс-службы - но сам он ситуации не комментировал.

Как мы уже писали, расследования НАБУ и САП в отношении ближайшего окружения Зеленского могут иметь целью принуждение президента Украины к созданию нового правительства в интересах так называемой "антизеленской коалиции" (видную роль в которой играет и собственник NV Томаш Фиала). Также мы писали, что одним из кандидатов на премьера в новом правительстве "коалиция" рассматривает Залужного.

Что в целом происходит?

Ппробудившаяся после довольно длительной паузы, активность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении близкого окружения президента Украины Владимира Зеленского (вручение подозрений сразу нескольким депутатам от "Слуги народа"), совпала с его отъездом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом в США. Это, естественно, тут же породило множество версий о том, что таким образом президенту Украины некие силы посылают некие сигналы по поводу переговорного процесса. По одной версии - это был сигнал от Трампа, чтоб украинские власти шли на уступки. По второй версии - это был сигнал от кругов близких к Демпартии США и от европейцев (которые имеют влияние на антикоррупционные органы), чтоб он ни на какие уступки не шел.



Однако у действий НАБУ и САП есть и вполне очевидное внутриполитическое объяснение – это попытка "антизеленской коалиции" (ориентированные на Демпартию США и европейцев грантовые структуры, близкие к ним политики и СМИ, ключевые сотрудники и руководители НАБУ и САП, а также Петр Порошенко, Игорь Коломойский и ряд других обиженных Зеленским фигур) сделать то, что у нее не получилось после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. А именно – выбить из-под Зеленского контроль над парламентом, а значит, и над правительством. То есть забрать у него реальную власть (по Конституции у президента меньше полномочий, чем у Кабмина).



Посредством коррупционного скандала "коалиции" удалось нанести серьезный информационно-политический удар по президенту, добиться бегства его "кошелька" Тимура Миндича и отставки ближайшего и важнейшего соратника - Ермака.



После чего в планах был раскол "Слуг народа" и формирование нового большинства и нового правительства.



Однако этого не произошло.



Во-первых, взятая антикоррупционерами пауза в раскрутке скандала дала Зеленскому надежду, что скоро все забудется (исходя из принципа "любая новость на войне не живет больше недели"), а потому на какие-либо серьезные уступки идти не надо, а можно будет сохранить прежнюю структуру власти, только заменив Миндича на Шефира, а Ермаку позволив и далее рулить из-за кулис. Тем более что параллельно Зеленский снова начал отрабатывать тему "защиты национальных интересов перед лицом давления Трампа", призывая общество в столь трудный момент "сплотиться вокруг своего военного лидера". Силовики из СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора хоть и подавали сигналы, что не намерены более наносить по антикоррупционерам удары по приказу Банковой, сохраняли, однако, лояльность Зеленскому. Да и в то, что ОП и правоохранительные органы из его вертикали полностью отказались от намерений контратаковать НАБУ и САП, многие не верили.



Во-вторых, неожиданной проблемой для "антизеленской коалиции" стала позиция главы фракции СН Давида Арахамии, которого она ранее считала своим союзником в борьбе с Банковой. Но, добившись отставки Ермака, Арахамия не стал играть в игры по переформатированию большинства, а, наоборот, приложил немало усилий, чтобы существующее большинство укрепить, заодно отбив попытки начать "чистку" правительства (например, заблокировал попытку уволить вице-премьера Алексея Кулебу). Более того, после отставки Ермака, впервые с момента создания монобольшинства, фракция "Слуга народа" стала обретать определенную субъектность. Правительство все больше начало прислушиваться к депутатам, также в Раду фактически спустили кадровые решения по заполнению вакансий в правительстве (что ранее было почти всегда прерогативой ОП – не де-юре, а де-факто). Естественно, что променять наметившийся столь заманчивый тренд на непонятные перспективы создания новой коалиции, тем более с такими персонажами, как Порошенко, Арахамия не хотел - так же, как и большинство депутатов СН.



Таким образом, к концу декабря возникло ощущение, что Зеленский смог оправиться от коррупционного скандала и худо-бедно восстановил контроль над политической ситуацией.



Однако мы уже писали, что это ощущение могло быть очень обманчивым и держалось исключительно на том, что НАБУ и САП взяли паузу в разоблачениях окружения президента. Причем пауза эта, вполне возможно, была связана с ожиданием от Зеленского неких шагов (например, по согласию на формирование нового правительства) и после того, как все убедились, что он эти шаги предпринимать не намерен, последовал новый удар.

С учетом того что, по сообщениям СМИ, близкого к Зеленскому и Шефиру депутата Юрия Киселя НАБУ прослушивало два года, на пленках есть записи с самим Шефиром, а также получение депутатами зарплат в конвертах, потенциальными фигурантами нового дела могут оказаться многие депутаты президентской фракции, причем из наиболее верной Зеленскому ее части – так называемого "криворожского призыва" (давние друзья и соратники президента со времен "Квартала" вроде Юзика).



Потенциально это даст "антизеленской коалиции" возможность попытаться расколоть фракцию СН и вернуться к идее формирования нового большинства.



Но практически такой план реализовать будет трудно даже под угрозой уголовных дел против десятка-другого депутатов. Особенно с учетом того что, скорее всего, получившие "пидозры" выйдут на свободу под залог, как и прочие фигуранты коррупционных дел из близкого окружения президента (средств для этого в "общаке" наверняка хватит), что может в принципе девальвировать эффект от вручения подозрения от НАБУ в качестве инструмента устрашения и принуждения. Но главная проблема "коалиции" в другом - у нее нет сил для того, чтобы в нынешней Раде сформировать свое большинство. Большая часть не только "слуг народа", но и представителей иных депутатских групп под ее флаги переходить не хочет. Хотя, конечно, активность НАБУ может вызвать определенное брожение в "Слуге народа" и создать еще большие трудности со сбором голосов в Раде, однако этого не будет достаточно для масштабного раскола. Тем более что непонятно, "под кого колоться". Кто персонально должен стать новым "центром власти", вокруг которого сформируется новое большинство? Порошенко? Шансов найти поддержку в Раде - ноль. Залужный? Но он то ли в Лондоне, то ли на Карибах (если верить нардепу Марьяне Безуглой). Буданов? Фигура чуждая и максимально опасная для "коалиции". Федоров и Арахамия? Пока они не решаются на игру вопреки воле президента.



Для того чтобы организовать масштабную раскачку фракции СН и всей вертикали власти, из-за чего Зеленский согласился бы на новое правительство (то есть, по сути, согласился бы отдать власть), антикоррупционеры должны нанести куда более сильные удары по президенту и его ближайшему окружению, чем обыски и вручение подозрений нескольким депутатам. Это могут быть, например, подозрения Ермаку и Шефиру, а также действующему премьер-министру Юлии Свириденко. Плюс к тому - публикация пленок с самим Зеленским (если они действительно существуют). И если к этому добавится еще и сильное внешнее давление (чтобы не допустить возможные ответные действия Банковой), то тогда есть вероятность, что Зеленский решит прекратить сопротивление и сделает все, что ему скажут (или уйдет в отставку).

"Без отставки Зеленского новое большинство в Раде и правительство сформировать невозможно", - сказал "Стране" источник в парламенте.



В противном случае, ситуация перейдет в состояние патовой. С одной стороны, Зеленский будет продолжать беспомощно смотреть, как его друзьям вручают "пидозры" (хотя у него самого есть иммунитет от уголовного преследования), а в Раде обостряется нехватка голосов. С другой стороны, и "коалиция" не будет иметь достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.



Но, как показывает практика, патовая ситуация в политике долго не продолжается. Рано или поздно весы качнутся в какую-либо сторону.А значит можно ожидать новые серии сериала "коррупция в окружении Зеленского". Причем с каждой серией, вероятно, снаряды будут ложиться к президенту все ближе. Либо Зеленский сможет каким-либо образом нейтрализовать продюсеров этого сериала, и его показ прекратится.



На конечный исход, безусловно, также повлияет как ситуация на фронте и в тылу, так и ход переговоров о завершении войны. Собственно, эти факторы потенциально могут оказать воздействие на внутриполитическую ситуацию даже куда больше, чем активность НАБУ.