Президент США Дональд Трамп призвал украинского президента Владимира Зеленского к быстрому подписанию мирного соглашения.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, покидая Белый дом.

Корреспондент спросил у Трампа о проведении выборов в Украине до начала лета.

По словам американского главы, в настоящее время Россия проявляет заинтересованность в урегулировании конфликта в Украине, потому Киеву необходимо начать "действовать".

"Зеленскому нужно действовать. Россия хочет заключить сделку. Ему нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность. Он должен действовать", – заявил президент Соединенных Штатов.

Напомним, западные издания пишут о давлении на Киев со стороны Вашингтона с требованием вывести войска из Донецкой области.

Также американские медиа сообщают, что за вывод войск выступает и часть окружения Зеленского, но сам он против.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.