В ЕС прорабатывают варианты того, как включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, среди обсуждаемых вариантов - предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к части прав члена союза. Одновременно ЕС может дать Украине чёткие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления в Евросоюз.

"Другие варианты предполагают продолжение нынешнего процесса с присоединением к ЕС, или введение переходного периода и поэтапного членства", - пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что обычно переговоры о вступлении в Евросоюз длятся годами. Для принятия нового участника в объединение требуется единогласное согласие всех членов ЕС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что частью мирного плана США является присоединение Украины к Европейскому союзу в 2027 году, однако этому будут противиться некоторые страны Европы.

А премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что руководство Европейского союза представило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с планом вступления Украины в ЕС раньше 2027 года и финансовыми требованиями Киева на астрономическую сумму в 1,5 триллиона долларов. Он подчеркнул, что Венгрия против таких планов и будет блокировать вступление Украины в ЕС "ближайшие 100 лет".