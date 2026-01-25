Частью мирного плана США является присоединение Украины к Евросоюзу в 2027 году, но этому будет противиться ряд стран Европы.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на заседании правительства.

"Я слышал, что частью мирного плана, если его достигнут Россия и Украина, будет то, что обязательства лягут не только на эти две стороны, но и на значительную часть международного сообщества. Часть плана – чтобы Украина стала членом ЕС с 1 января 2027 года", – сказал Вучич.

"С этим не согласятся Польша, Чехия, Венгрия и Словакия", – добавил Вучич, допуская, что "будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному".

Ранее СМИ писали, что Евросоюз рассматривает принятие Украины с урезанными правами – без возможности блокировать решения ЕС.

Кроме того, не исключено, что последняя фраза Вучича связана с призывами отменить принцип единогласия в ЕС по внешним и оборонным вопросам, чтобы преодолеть возможное вето на принятие Украины.

Ранее о проекте ЕС принять Украину до 2027 года рассказывал премьер Венгрии Орбан, который добавил, что Будапешт будет это блокировать.