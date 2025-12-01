Украина, в случае вступления в Европейский союз, не получит права вето на прием в объединение новых членов.

Об этом говорится в публикации черногорского издания Vijesti со ссылкой на источники.

По его информации, Черногория, Албания, а также все последующие новые члены Евросоюза будут лишены права вето в этом вопросе.

Как выяснилось, такая мера вводится из-за позиции Хорватии и Болгарии, которые блокируют вступление Черногории и Северной Македонии. А также чтобы предотвратить возможные попытки Сербии блокировать вступление Косово или наоборот.

"Право вето ограничено только расширением; всё, что выходит за его рамки, угрожает праву на равенство и тем самым подрывает основы ЕС. Действительно, есть страны, которые хотели бы распространить приостановление права вето для новых государств-членов и на ряд других секторов, но, с другой стороны, существует очень сильный блок государств, которые выступают против такой возможности, и за ними стоят позиции всех значимых и наиболее влиятельных европейских экспертов в области европейского права, которые категорически против такой возможности", - сказал изданию неназванный дипломат стран ЕС.

При этом издание отмечает, что такое предложение выдвинула Германия и оно было поддержано многими странами ЕС.

Ранее итальянская газета La Repubblica писала, что коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем может стать препятствием для вступления Украины в Европейский союз.

О конфликте Европы и президента Украины Владимира Зеленского мы писали в отдельном материале.