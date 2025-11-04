Доклад Европейской комиссии по выполнению Украиной условий вступления в Евросоюз, несмотря на обилие заявлений о "впечатляющим прогрессе", тем не менее показывают очень серьезную точку напряженности в отношениях евроструктур и украинской власти.

В докладе говорится о "растущем давлении со стороны государственных институтов" на антикоррупционные учреждения и организации гражданского общества, в частности через уголовные расследования.

Киев должен обратить вспять эти "негативные тенденции в борьбе с коррупцией" и ускорить реформы в сфере верховенства права.

"Недавние негативные тенденции, включая растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, должны быть решительно обращены вспять", - говорится в докладе.

Речь идет о недавней попытке поставить под контроль генпрокурора НАБУ и САП, уточняется в документе.

Отдельно упоминается в качестве проблемных сфер судебная реформа и критикуется "политизированность" должности генпрокурора, который сейчас, по сути, является главным "карающим мечом" власти. В том числе и в отношении "антикоррупционеров".

То есть, Европа подтверждает свою прежнюю позицию, которую она сформулировала еще летом.

Тогда напомним, украинские власти предприняли попытку поставить под свой контроль антикоррупционную вертикаль, которая в свое время была создана при поддержке Демпартии США и на нее ориентировалась (в том числе начав выполнять заложенную ещё во времена Байдена программу по выявлению коррупции в ближайшем окружении Зеленского - отсюда уголовные дела против Чернышова и Миндича).

Также началось наступление на близкие к демократам грантовые организации и медиа.

На Банковой рассчитывали, что после потери власти Демпартией, Вашингтон не впишется за ее клиентеллу, а Европа как всегда не решится открыто выступить против Зеленского.

Расчет оправдался частично - Трамп действительно промолчал, а вот Европа, что, судя по всему, не ожидал Киев, решила в довольно жесткой форме поддержать бывших подопечных Демпартии США, фактически перехватив над ними управление и потребовав от Зеленского не пытаться взять их под контроль, угрожая в противном случае прекращением финансирования.

Банковая была вынуждена отступить и отменить закон о подчинении НАБУ и САП генпрокурору.

Однако, как мы писали, от этих планов у Зеленского не отказались, готовя контрудар по антикоррупционным органам, опираясь на показания взятого под стражу нардепа Христенко, которому, в том числе, вменяют влияние на антикоррупционные органы в интересах РФ.

Но, как видим по докладу ЕК, позиция Евросоюза с лета не изменилась. Более того, она включена в тему оценки выполнения Украиной критериев по членству в качестве одного из основных из них. То есть, ЕС дает понять, что намерен сам контролировать созданную при поддержке Демпартии США антикоррупционную вертикаль и даже расширить свой контроль и на другие правоохранительные органы, а также на судебную систему.

В украинской власти по поводу давления Европы присутствует две точки зрения.

Первая исходит из того, что в условиях войны европейцы не посмеют применить на практике свои рычаги воздействия в виде прекращения финансирования даже если Банковая нанесет по НАБУ и САП новый удар. Да, это может затормозить евроинтеграцию Украины, однако вступление страны в ЕС и так нереально пока идет война. А потому это не такая уж и большая угроза.

Вторая точка зрения гласит, что европейцы могут действительно "прикрутить" финансирование.

Сторонники второй позиции одержали верх в окружении Зеленского летом, убедив президента вернуть полномочия НАБУ и САП.

Да и сейчас, судя по тому, что откладывается контратака по НАБУ и САП, на Банковой окончательного решения ещё не приняли.

Но, в любом случае, тема контроля над антикоррупционными органами является наиболее "взрывоопасной" для отношений Зеленского и Европы с потенциально очень серьёзным и последствиями в случае нового обострения.