В Украине необходимо ввести план действий по национальным меньшинствам.

Об этом заявила еврокомиссар по расширению Европейского Союза Марта Кос во время брифинга.

По ее словам, именно эти вопросы входят в первый кластер переговоров по вступлению в Евросоюз.

"Мы завершили процесс мониторинга законодательства Украины относительно европейской интеграции. Будем подробнее этот вопрос обсуждать в Киеве 1 октября. Сегодня, 29 сентября, в Ужгороде я хотела поговорить с представителями нацсообществ Закарпатья. Необходимо ввести соответствующий план действий по национальным сообществам. Вступление Украины в ЕС – наилучшая возможность решить вопросы, которые беспокоят национальные меньшинства", – сказала еврокомиссар.

Кос также побывала в нескольких школах с венгерским и словацким языками обучения.

"Я хотела пообщаться на Закарпатье с представителями национальных меньшинств. Я побывала в двух школах - с венгерским и словацким языками обучения. Надо сказать, что вы очень серьезно относитесь в подходе к обучению национальных меньшинств. Надо сказать, что Украина выполнила свою домашнюю работу, и я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем открыть переговоры по первому кластеру и получим для этого зеленый свет от Европейского совета", - сообщила она.

Напомним, ликвидация значительной части прав нацменьшинств в последние восемь лет – это ключевой вопрос в конфликте Украины с Венгрией, из-за которого Будапешт блокирует вступление Киева в ЕС.

Ранее мы писали, что в Будапеште обвинили Киев в ухудшении отношений Украины и Венгрии.

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что Украина обязана урегулировать однополые партнерства ради евроинтеграции.