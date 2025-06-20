Европейская комиссия официально предложила интегрировать Украину в зону роуминга Европейского Союза с января 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Благодаря нововведению украинские номера телефонов смогут быть в роуминге без дополнительной платы на территории всех 27 стран ЕС, при этом те же преимущества будут распространяться и на граждан ЕС, находящихся в Украине.

"Украинский сигнал получает гражданство ЕС. Мы предлагаем интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с января 2026 года", - сказано в публикации Европейской комиссии в Х.

Напомним, что Украину временно присоединили к этой программе еще с начала полномасштабной войны, однако через полгода ее включение в зону роуминга ЕС может быть закреплено на постоянной основе.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совместном роуминге с Евросоюзом. При этом год назад Зеленский уже подписывал закон о единой роуминговой зоне с ЕС. Закон гармонизировал законодательство Украины и ЕС в сфере электронных коммуникаций, в частности, по роумингу.

Закон позволяет украинцам пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории Евросоюза в течение четырех месяцев. Тогда тоже сообщалось, что у граждан Евросоюза будут аналогичные права на территории Украины.