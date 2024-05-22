Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10265 о единой роуминговой зоне с ЕС.

Об этом свидетельствует статус в карточке документа на сайте парламента. Полное название проекта - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга".

Принятый законопроект гармонизирует законодательство Украины и ЕС в сфере электронных коммуникаций, в частности, по роумингу. Он позволит украинцам пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории Евросоюза в течение 4 месяцев. У граждан ЕС будут такие же права на территории Украины.

Документ предусматривает, что регулятор – НКЕК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций) – будет устанавливать единые граничные ставки голосового трафика на сети мобильной и фиксированной связи, поступающей с номеров Европейского Союза или номеров Украины, находящихся в роуминге в ЕС.

Отметим, что украинцам в виде исключения из-за вторжения РФ еще с апреля 2022 дали возможность платить в Европе по тарифам национальных операторов.

Потом эту опцию несколько раз продлевали. А параллельно был запущен процесс полноценного присоединения Украины к зоне роуминга ЕС.