Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект запрещает эвакуацию на время военного положения авто всем, кроме полиции, если они не создают помех движению.

Вместе с тем поднимаются штрафы за нарушение правил парковки.

За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 234 депутата.

Напомним, с 22 апреля парковка в Киеве снова стала платной. На выходных, а также по будням с 22:00 до 08:00 парковка на муниципальных паркингах останется бесплатной.

Также сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении борьбы с мошенническими колл-центрами. За основу соответствующего законопроекта проголосовали 267 депутатов.

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