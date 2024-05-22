Рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий эвакуацию авто во время военного положения
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект запрещает эвакуацию на время военного положения авто всем, кроме полиции, если они не создают помех движению.
Вместе с тем поднимаются штрафы за нарушение правил парковки.
За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 234 депутата.
Напомним, с 22 апреля парковка в Киеве снова стала платной. На выходных, а также по будням с 22:00 до 08:00 парковка на муниципальных паркингах останется бесплатной.
Также сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении борьбы с мошенническими колл-центрами. За основу соответствующего законопроекта проголосовали 267 депутатов.
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