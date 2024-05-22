Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении борьбы с мошенническими колл-центрами. За основу соответствующего законопроекта проголосовали 267 депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новыми статьями:

Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1);

Создание, руководство электронно коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4);

Вовлечение к участию в электронно коммуникационной мошеннической организации.

Таким образом хотят усилить борьбу с "офисами", которые выманивают у людей деньги.

Напомним, в декабре прошлого года СБУ совместно с полицией за сутки накрыла более 100 мошеннических колл-центров, которые воровали деньги и персональные данные украинцев. Злоумышленники предлагали своим жертвам заработать на бирже, инвестировать средства в криптовалюту или получить сомнительную прибыль от ставок в игорном бизнесе.

Подробно об этом виде незаконного "бизнеса" в Украине мы писали в отдельном материале.