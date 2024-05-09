В четверг, 9 мая, Верховная Рада приняла в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам за рубежом.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Законопроект должен решить проблему, чтобы ГП "Документ" продолжил выдавать украинцам документы за рубежом.

Напомним, на днях ГП "Документ" сообщил, что "в тестовом режиме" возобновил выдачу готовых документов.

Также мы писали о том, что украинцам за границей, подавшимся на оформление документов до 25 апреля, обещали их выдать.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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