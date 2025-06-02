Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совместном роуминге с Евросоюзом.

Об этом сообщается в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Гипотетически этот закон позволит украинцам пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах Евросоюза по украинским тарифам, без дополнительных расходов.

Однако решения ЕС по этому вопросу пока нет.

Напомним, год назад Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Евросоюзом. Закон гармонизировал законодательство Украины и ЕС в сфере электронных коммуникаций, в частности, по роумингу. Он позволяет украинцам пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории Евросоюза в течение четырех месяцев. Сообщалось, что у граждан Евросоюза будут такие же права на территории Украины.

Перед этим Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10265 о единой роуминговой зоне с Евросоюзом.

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