Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга и единой зоне платежного пространства SEPA.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время видеоразговора с главой ЕС Жозепом Боррелем.

Также премьер сообщил в своем Телеграм-канале, что украинская власть ждет заключения соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА) и присоединения к системе совместного транзита NCTS.

Еще в мае Шмыгаль анонсировал, что Украина вскоре присоединится к роуминговому пространству Евросоюза, а также к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.