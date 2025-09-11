Ответственность за ухудшение отношений между Венгрией и Украиной несет Киев.

Об этом заявил в Фейсбуке венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи с украинским вице-премьером Тарасом Качкой.

"С чистой совестью могу сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что система отношений Венгрии и Украины за последние 10 лет пережила такое чрезвычайное ухудшение... Не мы отбирали права украинского меньшинства в Венгрии, не мы ставили под угрозу энергетическую безопасность украинцев и не мы хотели втянуть их в войну", – написал Сийярто.

По его словам, улучшение отношений в будущем "зависит только от Киева и Украины".

Напомним, недавно глава МИД Венгрии обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грубых угрозах" в адрес его страны.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия будет против членства Украины в Евросоюзе независимо от позиции Кремля.

Также газета Politico писала, что Венгрия может блокировать военную помощь Украине из Евросоюза.

