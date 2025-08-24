Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грубых угрозах" в отношении Будапешта.

Соответствующая публикация появилась на странице Сийярто в Фейсбуке.

Так венгерский министр прокомментировал заявление украинского лидера об ударах по нефтепроводу "Дружба", и о том, что его существование "зависит от Венгрии".

"Владимир Зеленский использовал государственный праздник Украины, чтобы грубо пригрозить Венгрии. Венгрия решительно отвергает угрозы со стороны украинского президента", – заявил Петер Сийярто.

Он заявил, что украинские удары по нефтепроводу – это "удары по нашей энергетической безопасности", которые "следует рассматривать как посягательство на суверенитет".

"Никакая война, к которой мы не имеем никакого отношения, не может служить легитимным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от действий, ставящих под угрозу нашу энергетическую безопасность", – написал глава МИД Венгрии.

Ранее Будапешт сообщил, что после удара ВСУ нефтепровод "Дружба" будут чинить не менее 5 дней.

Также премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональда Трамп "очень зол" из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба".

