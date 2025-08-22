Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональда Трамп "очень зол" из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба".

Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

Еще после первого обстрела премьер Венгрии написал об этом письмо Трампу, а сейчас опубликовал ответ, передает газета.

"Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Расскажи это Словакии. Ты мой большой друг", - написал президент США от руки на письме.

Также сегодня после второго обстрела, из-за которого поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" остановились, Будапешт пожаловался на действия Украины в Еврокомиссию, сообщил МИД страны.

Напомним, сегодня ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ. Объект уже атаковали в ночь на 13 августа.

Также 18 августа украинские дроны нанесли удар по станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Война в Украине идет 1276-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.