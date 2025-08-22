После атак украинских дронов по нефтяным объектам РФ Москва сталкивается с ростом цен на бензин и риском его дефицита по стране.

Об этом пишет британское издание The Financial Times.

Так, с начала августа оптовые котировки на продажу топлива в России обновляют исторические максимумы, несмотря на запрет экспорта горючего для крупных производителей.

Среди причин эксперты называют внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), аварии, перегруженность транспортной инфраструктуры, высокий внутренний спрос в отпускной сезон и активный экспорт в Азию до введения ограничений.

Financial Times пишет, что удары украинской армии по российским НПЗ усугубляют ситуацию. По оценке аналитика "Финама" Сергея Кауфмана, в результате дроновых налётов ВСУ из строя выведено не менее 10% перерабатывающих мощностей. Атаки Украины на железнодорожную инфраструктуру в Центральной России вызвали задержки грузовых перевозок топлива в регионы.

28 июля власти РФ полностью запретили экспорт бензина, однако это не стабилизировало внутренний рынок.

"Даже при действующем запрете на экспорт внутренний спрос удовлетворяется не полностью. А отсутствие опубликованной статистики по запасам усиливает беспокойство рынка", – отметил Кауфман.

Операторы российских АЗС ожидают, что вслед за ростом оптовых цен подорожает и бензин для потребителей.

Ранее в Reuters писали, что цены на бензин в России побили рекорд, после того как дроны ВСУ вывели из строя два крупных НПЗ.

Напомним, Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на пошлины США.