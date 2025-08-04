Удары дронов ВСУ вывели из строя два крупных нефтеперерабатывающих завода в России.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, после атаки украинcких дронов в ночь на 2 августа нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Новокуйбышевске Самарской области прекратил работу, а в Рязани - сократил мощность вдвое.

Рязанский НПЗ, сообщает Reuters, отключил две установки первичной переработки нефти. Работать продолжает установка производительностью 23,2 тысячи тонн в сутки - это около 48% от общей мощности завода. На НПЗ в Новокуйбышевске прекратили работать две установки первичной переработки нефти, общая мощность которых составляла 23,6 тысячи тонн в сутки, указывает агентство.

Биржевая цена на бензин марки "Премиум-95" (АИ95) превысила 77 тысяч рублей (960 долларов) за тонну - это исторический максимум. Предыдущий рекорд - 76 876 рублей за тонну - был установлен в 2023 году, когда на топливном рынке был ценовой кризис.

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Накануне главком ВСУ Сырский сообщил, что "наиболее сложная обстановка" сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около Лимана, на южно-донецком направлении и на границе с Днепропетровщиной. Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко назначен командующим Воздушных сил ВСУ.

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