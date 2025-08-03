Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после поездки на фронт сообщил, что "наиболее сложная обстановка" сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главкома, в настоящее время российские войска пытаются захватить ключевые агломерации и активно атакуют сразу на нескольких участках.

Особое внимание он уделил тактике россиян, которую он охарактеризовал как "тотальное просачивание". Сырский пишет, что российские штурмовики стараются проникать вглубь украинской обороны малыми группами, включая диверсантов, с целью выйти к Покровску.

Также он отмечает, что "эти группы уничтожаются", а для борьбы с ними ВСУ применяют специальные противодиверсионные резервы.

Война в Украине идет 1257-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в районе Воскресенки и Шевченко у границ Днепропетровской области. Под Торецком россияне заняли позиции в направлении Клебан-Быка под Щербиновкой. По данным военного паблика, за июль войска РФ имели наиболее высокие темпы наступления в Украине с начала 2025 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.