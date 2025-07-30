Российские войска уже находятся в городе Покровск Донецкой области.

Так утверждает в своем телеграм-канале народный депутат Марьяна Безуглая.

"Сырский (главком ВСУ - Ред.) разгоняет об опасности на Запорожском направлении, чтобы отвлечь от провалов в Покровске. От того, что россияне уже в Покровске", – написала нардеп.

Ранее украинские телеграм-каналы утверждали, что в Покровск с юго-запада заходят диверсионно-разведывательные группы. Российские военные блогеры заявляли, что это не ДРГ, а передовые отряды армии РФ.

Детально ситуацию вокруг Покровска мы разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1253-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Новоукраинка у границ Днепропетровской области, а также населенного пункта Темировка под Запорожьем. Украина этого не подтверждала. Кроме того, российские войска продвинулись на север между Константиновкой и Покровском в Донецкой области.

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