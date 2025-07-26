На этой неделе российские войска проникли в один из ключевых городов Донецкой области - Покровск.

Украинские телеграм-каналы утверждают, что в город с юго-запада заходят диверсионно-разведывательные группы. Российские военные блогеры заявляют, что это не ДРГ, а передовые отряды армии РФ.

При этом украинские военные признают, что российское наступление идет не сплошным фронтом, а вразброс, малыми группами, которые по возможности незаметно просачиваются в тыл ВСУ и накапливаются там для будущих ударов. Вероятно, с одной из таких и завязался недавний бой в черте самого Покровска, видео с которым широко разошлось по соцсетям.

Но само существование таких групп говорит о том, что оборона города тоже не сплошная, а очаговая, что и позволяет солдатам РФ периодически заходить в Покровск.

В любом случае давление на город за последние дни существенно возросло, и можно говорить, что начался прямой штурм города. Продвижение РФ идет в логике клещей: с одной стороны - на юго-западе в районе Зверево (некоторые украинские и российские паблики пишут о полном его захвате), с другой - на северо-востоке, в районе Родинского. Наиболее интенсивные бои идут южнее Покровска, откуда и проникают россияне.

Причем по данным украинских военных телеграм-каналов и западных СМИ, подразделения ВСУ испытывают сильный дефицит личного состава, чем и объясняют, в частности, просачивание россиян в черту города.

По информации западных журналистов, Россия сосредоточила значительные силы вокруг Покровска - около 111 тысяч человек. Владимир Зеленский подтвердил, что обстановка там остаётся крайне напряжённой, но оборона Покровска удерживается.

При этом из крупных дорог под контролем Украины осталась только трасса на Павлоград, но и она находится уже в основном под огнем РФ. В том числе по ней интенсивно бьют дроны, сильно усложняя логистику ВСУ.

В целом ситуация складывается для украинской армии очень напряженная. Ключевое значение для дальнейшего развития событий будут иметь бои за фланги на этом участке фронта: за Удачное и Котлино к юго-западу от Покровска и за Родинское к северо-востоку от Мирнограда. Также очень многое будет зависеть от того, смогут ли украинские войска предотвратить дальнейшее проникновение российских сил в Покровск со стороны Зверево и воссоздать единый контур обороны города.